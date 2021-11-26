У Зеленського оголосили список ЗМІ, акредитованих на пресмарафон

В Офісі президента України Володимира Зеленського оголосили список засобів масової інформації - українських та закордонних - які отримали акредитацію на пресмарафон 26 листопада.

Про це написав прессекретар президента Сергій Нікіфоров у своєму Facebook.

"Колеги, дуже радий, що пресмарафон Володимира Зеленського викликав такий ажіотаж. На жаль, охочих набагато більше, ніж може вмістити наш формат... Відразу відкину звинувачення, що президент боїться незручних запитань. Цього разу, на мій погляд, склад учасників теж вийшов збалансованим і непростим для президента. Розумію, що не всі погодяться з нашим вибором, але точно знаю, що на "теплу ванну" це не схоже. Можете переконатися в цьому самі" - написав він, навівши список ЗМІ:

РБК Україна

24 канал

Свобода слова Савіка Шустера

Українські Новини

Інтерфакс Україна

Обозреватель

1+1

5 канал

Reuters

Deutsche Welle

Дом

УНІАН

Укрінформ

ТРК Україна

AFP

Цензор.Нет

Bloomberg

Радіо Свобода

КП в Україні

Українська правда

Бабель

СТБ

Фокус

Кореспондент

НВ

Інтер

Forbes Україна

ICTV

LB.ua

UA: Перший

BBC

25 листопада стало відомо, що 26 листопада, президент України Володимир Зеленський проведе пресконференцію, присвячену екватору його каденції.

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За матеріалами "Слово і діло"