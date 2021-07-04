У зоні ООС загинув військовий медик

Через обстріли російських окупаційних військ 4 липня вдень загинув начальник медичного пункту механізованого батальйону 93-ї бригади "Холодний Яр" капітан Юрій Васильович Письменний. Він був відомий багатьом за позивним "Феофан". Про це пише УНН з посиланням на заяву бригади.

Окупанти відкрили вогонь, і уламки від ворожого снаряду поранили 59-річного медика. Травми виявилися несумісні з життям.

"Він запам'ятався професіоналізмом, добродушністю, готовністю завжди іти вперед, ніколи не відступати. Він врятував життя десяткам бійців. Усі, хто з 18-го року був поранений у батальйоні, проходили через його руки", - згадує начальник медичної служби бригади Анатолій Чуйкін.

Юрій Письменний мешкав у Дніпрі. Наприкінці 2018 року призивався до лав Збройних Сил України. Очолив медичний пункт батальйону. Буквально тиждень тому отримав чергове військове звання "капітан". У Юрія залишилася дружина, а також дорослий син.