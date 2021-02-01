У зоні ООС зник український військовий

На Донбасі в зоні операції Об'єднаних сил в одному з підрозділів зник військовослужбовець. Про це повідомляє оперативно-тактична група "Схід" у Facebook.

Військовий зник ще 28 січня, але повідомили про це тільки сьогодні. Військова служба правопорядку і правоохоронні органи відразу вжили заходів щодо його розшуку, які результатів не дали.

Військовий зник під час чергування на одному із взводних опорних пунктів. Зброя та набої залишилися на місці служби.

Товариші по службі характеризують його як людину дуже спокійну і помірковану, конфліктних ситуацій ні з ким не було.

За наявною інформацією, цей військовослужбовець перебуває на території, не підконтрольній уряду України.

У 2014 році, відразу після анексії Криму, на сході України Росія почала збройну агресію. Бойові дії тривають між ЗСУ з одного боку і російською армією і підтримуваними Росією бойовиками, які контролюють частину Донецької і Луганської областей, - з іншого. Офіційно РФ не визнає свого вторгнення в Україну, незважаючи на оприлюднені Україною факти і докази.

22 липня 2020 року тристороння контактна група погодила режим повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі від опівночі 27 липня. Президент України Володимир Зеленський зазначав, що Об'єднані сили відповідатимуть на ворожі обстріли і після початку перемир'я.

Українська сторона регулярно повідомляє про випадки порушення бойовиками режиму припинення вогню. За матеріалами Гордон.