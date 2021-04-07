У зоні проведення ООС поранений український військовий

У зоні проведення операції Об'єднаних сил, внаслідок мінометного обстрілу збройними формуваннями РФ, поранено українського військового.

Як повідомляє Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід".

"Сьогодні, 7 квітня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників з мінометів, що в районі відповідальності оперативно- тактичного угруповання "Схід"", - йдеться в повідомленні.

В результаті обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав осколкове поранення. Воїну оперативно надано першу медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу.

На обстріл російсько-окупаційних військ українські захисники відкрили вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Українська сторона зі Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) заявляє про збільшення вогневих провокацій з боку збройних формувань РФ.