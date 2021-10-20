У ЗСУ повідомили про вакцинацію 84% військовослужбовців

У Збройних силах України 84,5 % військовослужбовців та працівників пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це заявив головний терапевт ЗСУ, полковник медичної служби Віктор Дяченко, повідомляє командування Медсил.

"Вакцинація - це єдиний і наразі найефективніший спосіб зменшити зростання захворюваності на коронавірус. Вакцинальна кампанія проти COVID-19 у підрозділах ЗС України, зокрема і в районі проведення ООС, проходить успішно й на високому рівні. Першою дозою щепились уже понад 95% військовослужбовців та працівників Збройних Сил України, а повний курс вакцинації отримали 84,5%", - повідомив Дяченко.

За його словами, вакцинація у ЗСУ дала позитивні результати й довела свою ефективність у запобіганні госпіталізації та смерті внаслідок захворювання. Зокрема, кількість військовослужбовців та працівників ЗСУ, які мають важкий перебіг захворювання, у рази менша у порівнянні з осінню минулого та весною цього року. У тяжкій формі хворіють невакциновані особи. Статистика свідчить, що вакциновані хворіють взагалі безсимптомно або в легкій формі, зазначив Дяченко.