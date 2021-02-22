Украина представила современное вооружение на выставке IDEX-2021

Государственный концерн "Укроборонпром" представляет новую военную технику и вооружение собственного производства на выставке IDEX-2021, которая отныне стартует в Абу-Даби, ОАЭ. Об этом BAGNET узнал из сообщения пресс- службы "Укроборонпрома".

"На выставке продемонстрируют ряд перспективных разработок и изделий Концерна, например, модель наземного противокорабельного ракетного комплекса "Нептун" и высокоточного реактивной системы "Вильха" от конструкторского бюро "ЛУЧ". "Нептун" - современный украинский образец вооружения, управляемые ракеты которого являются малозаметными для вражеских радаров и способны уничтожать как корабли, так и наземные цели. Отечественная высокоточная система залпового огня "Вильха" считается одной из самых мощных в мире в своем классе", - говорится в сообщении.

Вниманию посетителей выставки предложены натуральные образцы противотанковых ракетных комплексов "Скиф" и "Корсар" и макет разведывательно-ударного беспилотника "Сокол-300". Организатор объединенной экспозиции Концерна - Государственная компания "Укрспецэкспорт".

"Эта выставка дает возможность представить современные перспективные и инновационные разработки, созданные благодаря нашему научно-техническому потенциалу. Нашей оборонке есть что показать и предложить потенциальным заказчикам по всему миру", - отмечает руководитель "Укроборонпрома" Юрий Гусев.

Также на IDEX-2021 будут представлены возможности танка "Оплот", который по ряду характеристик является лучшим в мире, боевой машины БТР-4 и других передовых разработок предприятий - участников Концерна.

Сообщается, что всего на украинском стенде планируется представить более десятка натуральных и макетных (масштабных) образцов продукции военного и двойного назначения. Во время проведения выставки запланирован ряд переговоров с официальными делегациями различных стран и международными компаниями по дальнейшему партнерству.

Так, IDEX - одна из крупнейших военных международных выставок, которая проводится под патронатом Президента Объединенных Арабских Эмиратов. Завершится выставка 25 февраля 2021 года.

"В павильонах Национального выставочного центра в Абу-Даби свои экспозиции представят более 900 ведущих оборонных компаний из 59 стран мира. Украину представляют девять предприятий ОПК, семь из которых входят в Укроборонпром", - отмечается в сообщении.

Ранее BAGNET сообщал, что Государственный концерн "Укроборонпром" подписал соглашения и договоры с компаниями Объединенных Арабских Эмиратов о сотрудничестве на общую сумму более 1 млрд долл. США.

Источник: Bagnet