Україна хоче запропонувати Європі транспортувати більше газу - Данілов

Україна готова запропонувати додатково 55 млрд кубометрів газу для транспортування у країни Євросоюзу.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов на брифінгу за підсумками засідання РНБО, яке відбулось 22 жовтня.

Прийняли наступне: Кабміну разом з "Нафтогазом" і "Оператором ГТСУ" визначити спеціальні умови для транспортування додаткового газу по ГТС України в країни ЄС в обсязі не менше 55 млрд кубів на рік, - зазначив він.

За словами Данілова, на сьогодні Україна має контракт з Росією на прокачування в рік 40 млрд кубометрів газу. Але потужності української ГТС дозволяють запропонувати Європі додаткові 55 млрд кубів.

Нагадаємо, що новий газовий контракт Угорщини та Росії може призвести до скорочення або повної зупинки транзиту газу через територію України, оскільки РФ може почати все робити в обхід.