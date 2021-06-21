Україна і Британія підписали Меморандум про спільне будівництво військових кораблів і баз для ВМС

У понеділок, 21 червня, в Одесі на борту ракетного есмінця Королівського військово-морського флоту Великої Британії HMS DEFENDER відбулося підписання Меморандуму про реалізацію проєктів морського партнерства між консорціумом промисловості Сполученого Королівства та ВМС України

Про це повідомляє сайт Міноборони України.

Документ підписали міністр з питань оборонних закупівель Великої Британії Джеремі Квін та заступник міністра оборони України Олександр Миронюк.

Документ передбачає спільне проєктування та будівництво військових кораблів в Україні та Великій Британії, реконструкцію українських суднобудівних підприємств і будівництво двох баз ВМС України.

"Це ще один крок у розвитку двостороннього співробітництва між Україною та Сполученим Королівством задля зміцнення українського флоту, який стикається з постійною небезпекою у Чорному та Азовському морях", - зазначили у Міноборони.

Меморандум підписали у присутності секретаря РНБО України Олексія Данілова, першого морського лорда Великої Британії адмірала Тоні Радакіна та надзвичайного і повноважного посла Великої Британії в Україні Мелінди Сіммонс.

Учасники церемонії також подивилися спільні навчання українських, британських і американських військових на борту корабля. За матеріалами Еспресо TV.