Україна має право застосовувати безпілотники Bayraktar на Донбасі - Рєзніков

Україна має право застосовувати безпілотники Bayraktar на Донеччині. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Резніков зазначив, що в тексті мінських угод прописано заборону використання іноземних безпілотних апаратів. Оскільки українці перебувають на своїй землі, вони можуть використати БПЛА Bayraktar, тоді як росіянам заборонено використовувати безпілотники над українською територією.

Також Резніков нагадав, що БПЛА було застосовано для самозахисту. 26 жовтня бойовики кілька разів обстріляли позиції ООС у районі Гранітного Донецької області, а також населений пункт. Внаслідок цього загинув український військовий, ще один отримав поранення, пошкоджено шість будинків мирних жителів.

У відповідь ЗСУ підняли БПЛА Bayraktar і ракетою знищили одну з гаубиць окупантів, з якої вони вели вогонь. Кремль загрожує "дестабілізацією ситуації" на лінії зіткнення на Донбасі через використання Україною БПЛА.

У МЗС Німеччини висловили "занепокоєння" застосуванням Україною Bayraktar на Донбасі.

Посол України у ФРН Андрій Мельник відповів - Україна має законне право захищати себе. Франція теж висловила стурбованість, а в США нагадали, що Україна захищає себе.

28 жовтня командувач ОЗ ЗСУ Сергій Наєв повідомив, що безпілотники Bayraktar TB2 понад пів року виходять на бойове чергування, а їх екіпажі готові завдавати ударів вдень і вночі.

За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ.