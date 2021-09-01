Україна отримає від США додаткову поставку Javelin

США передадуть Україні додаткові протитанкові ракети Javelin. Про це під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським заявив міністр оборони США Ллойд Остін .

"Президент Байден схвалив виділення додаткового пакету допомоги з безпеки для надання бронебійних систем Javelin і іншого озброєння", - заявив Остін.

За словами Остіна, з 2014 року США виділили понад $ 2,5 млрд для підтримки ЗСУ. 1 січня 2021 роки сенат США ухвалив оборонний бюджет - в ньому була також закладені $ 250 млн на військову підтримку України.

19 березня в США повідомили, що розробили законопроєкт, який передбачає надання Україні військову допомогу і підтримки у сфері безпеки. Серед іншого, в документі йдеться про щорічне фінансування і надання летального зброї.

У квітні в Держдепартаменті США заявили, що підтримка України летальним зброєю продовжиться. За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ.