Україна отримала ударний безпілотний комплекс з Туреччини

Перший ударний безпілотний комплекс Bayraktar TB2 для Військово-Морських Сил поставлено в Україну.

Про це повідомили в Міністерстві оборони.

Міністр оборони Андрій Таран зазначив, що наразі проводяться остаточні приймальні випробування комплексу в місці базування. За його словами, Україна отримає: ефективне спостереження та прикриття узбережжя та акваторій Чорного і Азовського морів; можливість ураження надводних та наземних об'єктів супротивника високоточними засобами.

Bayraktar TB2 - турецький ударний оперативно-тактичний середньовисотний безпілотний літальний апарат з великою тривалістю польоту. Його довжина - 6,5 м, розмах крила - 12 м, максимальна швидкість - 222 км/год. Апарат може працювати автономно впродовж 24 годин. За матеріалами UA: Суспільне