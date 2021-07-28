Україна підпише угоду зі США про розвиток військово-технічних проєктів

Кабмін своїм розпорядженням схвалив проєкт Угоди між урядом України та урядом США про проєкти у сфері досліджень, розробок, випробувань і оцінки та уповноважив міністра оборони Андрія Тарана підписати згадану угоду.

Відповідне рішення ухвалене сьогодні на засіданні уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як зазначається в пояснювальній записці до проєкту документа, у ситуації, що склалася в Україні, укладення угоди набуває особливої ваги, оскільки передбачає розвиток військово-технічних проєктів, направлених на оснащення ЗСУ сучасними зразками озброєння та військової техніки за стандартами НАТО.

"Суть проєкту Угоди полягає у створенні проєктів у сфері досліджень, розробок, випробувань і оцінки між Міністерством оборони України та Міністерством оборони США та забезпеченні оптимального використання відповідних спроможностей у галузі дослідження та розробки нових технологій, створенні умов для оперативної сумісності та отримання найефективніших та рентабельних результатів шляхом співпраці у сфері досліджень, розробок, випробувань і оцінки", - йдеться в пояснювальній записці.

Як зазначається, реалізація спільних проєктів у рамках угоди здійснюватиметься в межах видатків державного бюджету, передбачених Міністерству оборони України на проведення дослідно-конструкторських робіт чи науково-дослідних робіт згідно з розділом бюджету "Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння та військової техніки, засобів та обладнання".

В уряді переконані, що ухвалення цього розпорядження забезпечить виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для підготовки проєкту Угоди до підписання та створення правових підстав для розширення українсько- американського співробітництва у галузі досліджень, розробок, випробувань і оцінки озброєння та військової техніки.

Як повідомлялось раніше, найбільша активність співпраці Міноборони у військово-технічній сфері в минулому 2020 році була зі США, Турецькою Республікою, Великою Британією, Державою Ізраїль, Республікою Ірак та Французькою Республікою.

У 2020 році організовано, проведено та взято участь у 99 заходах міжнародного співробітництва.