Україна почала виготовляти власні боєприпаси для гранатометів

"Укроборонпром" презентував боєприпас для підствольного гранатомета ВОГ-17В українського виробництва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціального конструкторського бюро "Вектор-В".

"У ході урочистої події, організованої Державним концерном "Укроборонпром" , ТОВ "Спеціальне конструкторське бюро "Вектор-В" передано для подальшого серійного виробництва на державному підприємстві гранатометні боєприпаси ВОГ-17В, розробки компанією.

"Ця подія стала результатом тривалої науково-дослідної роботи висококваліфікованих конструкторів нашої компанії!

Колектив компанії пишається тим, що попри на пандемію нам вдалося розробити повністю український боєприпас, який вперше за історію незалежної України витримав повний цикл державних випробувань", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що передані для серійного виробництва постріли ВОГ-17В дозволять вирішити одну з нагальних потреб українського війська у боєприпасах для автоматичних гранатометів. На теперішній час зазначені потреби забезпечуються за рахунок імпортних закупівель.

У ході пресконференції в будівлі Державного концерну "Укроборонпром" Генеральний директор ТОВ Спеціальне конструкторське бюро "Вектор-В" зазначив: "Для нашого конструкторського бюро - це успіх, а для України - безперечна перемога та приклад ефективного державно-приватного партнерства".