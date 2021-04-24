Україна та Грузія домовились про координацію дій щодо отримання ПДЧ

Міністри закордонних справ України і Грузії - Дмитро Кулеба і Давид Залкаліані - домовилися про подальшу співпрацю та координацію дій для наближення України та Грузії до вступу в ЄС і НАТО, зокрема отримання Плану дій щодо членства в Альянсі (ПДЧ).

Як повідомила прес-служба МЗС України, Кулеба провів телефонну розмову із Залкаліані 23 квітня, перебуваючи з робочим візитом в Румунії.

"Членство України та Грузії в Європейському Союзі та НАТО - лише питання часу", - заявив глава МЗС України.

Дмитро Кулеба і Давид Залкаліані погодили плани двосторонніх контактів на високому і вищому рівнях найближчим часом. Зокрема, йшлося про візити в Україну президента Грузії Саломе Зурабішвілі і міністра закордонних справ Давида Залкаліані, а також про візит до Грузії прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Грузинський міністр позитивно оцінив ініціативу України щодо створення Кримської платформи і підтвердив готовність своєї країни брати активну участь в її діяльності.

Кулеба окремо наголосив, що українська сторона приділяє особливу увагу справі затримання в Грузії громадян України Володимира Дяченка і Юрія Хомича, розраховує на неупереджений судовий розгляд і швидке звільнення громадян України.

Україна прагне отримати ПДЧ НАТО до кінця 2021 року, заявили у Міноборони. Водночас Посол Британії Мелінда Сіммонс заявила, що дуже сумнівається в отриманні Україною в 2021 році Плану дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО.

Раніше зусилля щодо отримання ПДЧ НАТО підтримали Латвія і Литва. У МЗС Литви заявили, що країна звернеться до союзників по НАТО і попросить надати Україні план дій щодо членства в альянсі. Це стало б "сильним сигналом для Росії". Міністр закордонних справ Латвії також вважає, що Україні уже пора надати ПДЧ.

Керівник НАТО висловив підтримку Україні у протистоянні російській агресії та засудив ескалацію з боку РФ.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна прагне стати членом Європейського союзу і НАТО впродовж 5-10 років.

Джерело: UA.NEWS