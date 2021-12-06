Україна відзначає 30-ту річницю створення Збройних сил держави

Збройним силам України - 30 років. Це національне свято відзначається щорічно 6 грудня - у день ухвалення 1991 року закону України "Про ЗСУ та оборону"

Україна успадкувала з радянських часів одне з найпотужніших військ у Європі, до того ж оснащене ядерною зброєю. Втім протягом десятиліть відбувалися масові скорочення військовослужбовців, озброєння не оновлювалося. За понад 20 років незалежності українська армія значно ослабла.

Нове життя Збройних сил стартувало з початку російсько-української війни на сході України. Відтоді вітчизняна армія відновила свою боєздатність. Згідно з рейтингом Global Firepower, Збройні сили України займають 27-му сходинку серед 136 країн - найсильніших військових держав світу. А серед країн Європи Україна посіла 9-те місце серед п'яти десятків. До складу ЗСУ входять сухопутні війська, повітряні та військово-морські сили, десантно- штурмові війська й сили спеціальних операцій.

З Днем Збройних сил України військовослужбовців привітали й українські діячі. Серед них відомі виконавці, актори та спортсмени. За їхніми словами, саме завдяки військовим артисти мають змогу виступати на концертах та мирно жити.

За даними опитування центру Разумкова, проведеного у липні-серпні 2021 року, Збройним силам України довіряють 68,3% громадян. Цей рівень вищий ніж в усіх інших державних та соціальних інституцій, про які мовилося в опитуванні, повідомляє "5 канал".