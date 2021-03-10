Україна виступає за розширення мандату місії ОБСЄ на Донбасі

На переконання керівника Офісу президента, на сьогодні є всі передумови для дотримання режиму тиші в районі проведення ООС, повідомляє УНІАН.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що українська сторона виступає за розширення мандату Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ для "жорсткого контролю" за дотриманням режиму припинення вогню на Донбасі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час онлайн-дискусії на тему "Конфлікт на Сході України: перспективи на 2021 рік" 9 березня ввечері.

"Щодо режиму тиші, то він, дійсно, існує всі ці місяці. Для нас кожне людське життя - це велика ціна, і кожен український громадянин для нас дуже цінний. В десятки разів менше втрат завдяки цьому режиму тиші. Але ми сьогодні вважаємо, що контроль за ним повинен бути більш жорстким. Ми вважаємо, що ОБСЄ має взяти на себе більше повноважень", - зауважив він.

За словами Єрмака, українська сторона переконана, що СММ ОБСЄ має "трохи розширити свій мандат", і на сьогодні "існують всі передумови для того, щоб цей режим тиші виконувався".