Україна вивела своїх військових з Афганістану

Весь особовий склад українського національного персоналу в місії НАТО в Афганістані "Рішуча підтримка" повернувся на батьківщину.

Про це повідомляє Міноборони в середу, 9 червня.

"100% особового складу українського національного персоналу місії НАТО в Афганістані "Рішуча підтримка" повернулися в Україну в період з 1 по 5 червня 2021 року рейсом літака Повітряних сил ЗС України Іл-76МД", - йдеться в повідомленні.

Планове повернення 21 військових відбулося відповідно до рішення НАТО про завершення діяльності місії, яке було ухвалене 14 квітня 2021 року.

"Отриманий досвід при виконанні завдань місії НАТО "Рішуча підтримка" українські військовослужбовці будуть застосовувати на батьківщині. Зокрема, виконуючи завдання за призначенням з протидії збройної агресії Російської Федерації в районі проведення операції Об'єднаних сил, - зазначили у військовому відомстві.

Раніше в ЄС закликали США відстрочити виведення військ з Афганістану. За матеріалами Слово і діло.