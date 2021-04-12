Україні необхідно взяти на озброєння американські F-15 та F-16 - Чалий

Для дієвого захисту від можливих нових ударів з боку РФ необхідно вже зараз осучаснити українську ППО та ВПС та пропрацювати послідовність рішень в разі повітряної загрози.

Про це заступник голови Адміністрації президента у 2014-15 роках, посол України у США у 2015-19 роках Валерій Чалий розповів на Еспресо.TV, передає Укрінформ.

"Миттєве реагування на повномасштабний конфлікт потребує не тільки санкційних і міжнародних норм, але й дій. Треба готуватися закрити небо над Україною, тому що Росія може просунутися тільки в разі застосування авіації. Безпосередньо вже зараз треба думати над цим моментом", - наголосив дипломат.

Також потребує переоснащення українська військова авіація та система ППО.

"Я вважаю, що це зараз треба ставити на порядок денний. В Америці звучать заклики і в т.ч. моїх друзів, які працюють в цьому секторі. Вони пропонують надати по лендлізу, так би мовити, Україні винищувачі, які могли б не то що там створювати загрозу Росії, ні, просто замінити той парк, який у нас застарів, який треба виводити з використання. Мова йде про літаки Су-24, Су- 25, МіГ-29. Очевидно, F-15, F-16 чи їх аналоги могли б бути корисними", - пояснив Валерій Чалий.

Разом з тим, за его словами, Україна потребує нових літаків дозаправлення та систем радіолокації.

"Вони (радіолокаційні станції - ред.) нам потрібні вже зараз... Це фіксація. Це не для того, щоб когось відразу бити. Ні, це фіксувати (дії росіян у небі - ред.), Це оборонятись", - зазначив Чалий.

За 7 років російської збройної агресії загинуло понад 13 тис. людей, зокрема понад 3 тис. цивільних, десятки тисяч зазнали поранень, близько півтора мільйона людей вимушено стали внутрішньо переміщеними особами. Попри всі зусилля України та міжнародної спільноти знайти мирне вирішення конфлікту, збройна агресія Росії триває, і кількість її жертв продовжує зростати щодня.

На тимчасово окупованих територіях Росія грубо й системно порушує права людини. У Криму переслідуються проукраїнські активісти, поширені випадки викрадень і вбивств, близько сотні людей перебувають за ґратами через безпідставні, політично вмотивовані звинувачення. Тривають цілеспрямовані репресії проти кримськотатарського народу.

У зоні бойових дій на Донбасі значних руйнувань зазнали міста й села, інфраструктура та промислові об'єкти. Тимчасова окупація призводить до руйнування культурної та історичної спадщини, а також до катастрофічних екологічних наслідків як на Донбасі, так і в Криму.