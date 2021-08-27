Український військовий дістав поранення на Донбасі - штаб ООС

26 серпня незаконні збройні формування на Донбасі тричі порушили домовленості про перемир'я, повідомляють у зведенні штабу операції Об'єднаних сил, опублікованому у Facebook сьогодні.

Бойовики вели вогонь по українських позиціях у районі населених пунктів Оріхового Луганської області, а також поблизу Авдіївки і Новолуганського Донецької області, окупанти застосовували міномети, протитанкові ракетні комплекси і стрілецьку зброю, ідеться у зведенні штабу ООС.

"Унаслідок ворожих обстрілів один український військовий дістав вогнепальне поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я - задовільний. На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь", - ідеться в повідомленні.

У штабі уточнили, що Україна поінформувала ОБСЄ про порушення бойовиків.

Від початку доби обстрілів не фіксують. За матеріалами Гордон.