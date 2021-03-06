В The Atlantic Council розробили стратегічне керівництво для президента США Джо Байдена щодо ефективної та плідної співпраці з Україною

В американському аналітичному центрі The Atlantic Council розробили стратегічне керівництво для президента США Джо Байдена щодо ефективної та плідної співпраці з Україною.

Його опублікували на сайті організації.

У стратегії сказано, що Байден покликаний “налагодити прямі й довірливі стосунки з президентом України Володимиром Зеленським”, аби повернути відносини між країнами в нормальне русло.

Авторами стратегії стали головний аналітик Євразійського центру Атлантичної ради Андерс Аслунд, ексзаступник генерального секретаря НАТО Олександр Вершбоу, колишні посли США в Україні Джон Гербст та Вільям Тейлор, експомічник держсекретаря з питань Європи та Євразії Деніел Фрід, заступниця директора Євразійського центру Атлантичної ради Мелінда Харінг й інші.

У передмові до стратегії сказано, що США був важливим партнером України з початку подій 2014 року, коли Росія здійснила анексію українського півострова Крим. Тому експерти склали рекомендації для адміністрації президента Байдена, які дозволять налагодити партнерські відносини між країнами, встановити діалог з президентом України Володимиром Зеленським, долучитися до мирного розв’язання військового конфлікту на Донбасі, а також — зобов’язатися підтримувати українську владу на шляху реформ.

У тексті сказано, що Байден раніше шість разів був в Україні, тому для нього може бути складно переглянути відносини з державою, про яку думка сформована. Але президента Зеленського експерти характеризують як людину, яка раніше мало контактувала із Заходом, не брала участі в Революції Гідності, а також — постраждала під час процесу оголошення імпічменту 45-му лідеру США Дональду Трампу. При цьому, вони зазначили, що Зеленський прагне співпрацювати з Байденом, тому налагодити контакт двох президентів може бути досить просто.

Першим пріоритетом для адміністрації Байдена визначено знайомство з нинішньою політичною верхівкою в Україні та, зокрема, з найближчим оточенням президента Зеленського, яке “не відоме у Вашингтоні”. Другий крок – встановлення довірливих відносин “після неспокійних років правління Трампа.

Другий пріоритет – посилення підтримки України з боку США і захист від агресії Росії.

Третій пріоритет – розробка стратегії, яка спонукає Зеленського затвердити реальну програму реформ. Передусім це має стосуватися верховенства права, підтримки громадянського суспільства та незалежних ЗМІ.

Експерти Atlantic Council зазначили, що під час передвиборчої кампанії Зеленський обіцяв покінчити з корупцією і принести мир в країну, але “його найближче оточення, здається, не розуміє цього”.

“Україна швидко відмовилася від реформ відтоді, як Зеленський відправив у відставку свій реформаторський уряд в березні 2020 року, але у президента ще є час, аби змінити ситуацію”, – сказано в стратегії.

Після того як між адміністраціями Байдена і Зеленського буде встановлено контакт, американському президентові радять:

якомога швидше призначити посла;

очолити дипломатичну місію щодо конфлікту на Донбасі, брати участь у переговорах з припинення війни;

співпрацювати з Конгресом щодо збільшення військової допомоги Україні до 500 мільйонів доларів на рік;

брати участь в підвищенні безпеки на Чорному морі шляхом консультацій з союзниками й партнерами по НАТО;

сприяти інтеграції України з НАТО, надавши Україні статус головного союзника, що не входить в НАТО;

розробити та дотримуватися стратегічного підходу до санкцій щодо Росії, якщо не припиниться агресія на Донбасі;

дотримуватися курсу на припинення будівництва “Північного потоку – 2”;

підтримати зусилля України щодо організації “Кримської платформи”.

Стосовно співпраці з внутрішньополітичних питань, адміністрації Байдена слід:

пріоритет – створення незалежних судів;

вжити заходів проти олігархів, які “підривають реформи в Україні”: домогтися екстрадиції Дмитра Фірташа і вести судові процеси проти Ігоря Коломойського;

наполягати на реформі Генпрокуратури;

працювати над відновленню повноважень Національного антикорупційного бюро України (НАБУ);

наполягати на відновленні чесного і прозорого призначення державних службовців на основі їх компетенції, через те, що зараз на ці посади “відбираються неореформатори, які лояльні до різних груп впливу”;

відновлення медичної реформи;

завершення лібералізації енергетичних ринків;

встановити прозорість кінцевих бенефіціарів основних ЗМІ й заборонити не лише російське телебачення, але і телеканали, що належать особам, які працюють в інтересах Кремля;

створити програму стимулювання корпоративних інвестицій в Україну в разі реалізації реформ суду і прокуратури.

“Єдина найголовніша рекомендація, яку ми пропонуємо – це те, щоб президент Байден зв’язався з президентом Зеленським. Настав час для першої телефонної розмови двох президентів, після чого має відбутися їхня зустріч з метою встановлення або відновлення довірчих відносин між главами США і України “, – зазначив експосол США в Києві Джон Гербст.

Рекомендації було презентовано в рамках міжнародної онлайнової конференції “Що Байден повинен робити щодо України?”