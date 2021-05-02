В Индии: зафиксировано рекордное количество смертей от осложнений COVID

За прошедшие сутки в Индии зафиксировали рекордную смертность от осложнений коронавируса - 3689 летальных случаев.

Об этом сообщает BBC News со ссылкой на правительство страны.

Отмечается, что в некоторых медицинских учреждениях пациенты погибают из-за нехватки кислорода. Руководство нескольких больниц обратилось в Верховный суд и заявило об угрозе наказания в случае срыва поставок кислорода.

Кроме того, за последние 24 часа обнаружили 392 488 случаев инфицирования.

К слову, с сентября прошлого года по февраль 2021-му в Индии уменьшалось распространение коронавируса. Фиксировали около девяти тысяч инфицированных в сутки. Впрочем, с февраля COVID-19 начал стремительно распространяться. Сейчас почти две недели ежедневный прирост превышает 300 тысяч.

Индия находится на втором месте в мире по количеству выявленных случаев COVID-19: выявлено более 19 млн больных. Впереди только Соединенные Штаты, где более 33 млн инфицированных.

Как сообщалось, вспышка второй волны коронавируса в Индии уже называют самым страшным в мире. Так называемый "индийский штамм" вируса с двойной мутацией оказался намного заразнее предыдущих, однако ВОЗ пока не делала к нему официальных выводов, исследуя ситуацию.