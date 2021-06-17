В ОБСЄ нарахували майже 200 порушень "тиші" на Донеччині

СММ ОБСЄ зафіксувала минулої доби 194 порушення режиму припинення вогню у Донецькій області, на Луганщині протягом доби не було порушень перемир'я.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у щоденному звіті No 138/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ) 16 червня 2021 року.

"У Донецькій області СММ зафіксувала 194 порушення режиму припинення вогню, зокрема 32 вибухи (2 вибухи від вихідного вогню та 30 вибухів невизначеного походження)", - йдеться у повідомленні.

Більшість порушень режиму припинення вогню сталася в межах ділянки розведення в районі н. п. Петрівське (непідконтрольний урядові, 41 км на південь від Донецька) та на південний схід від неї, а також східніше н. п. Майорськ (підконтрольний урядові, 45 км на північний схід від Донецька).

За попередній звітний період на Донеччині було зафіксовано 33 порушення режиму припинення вогню.

"У Луганській області не зафіксовано жодного порушення режиму припинення вогню", - повідомили в СММ.

За попередній звітний період у цій області було зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню.

Загалом після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року, на якому була досягнута домовленість про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня 2020 року і до кінця звітного періоду Місія зафіксувала загалом принаймні 34 395 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях.

За матеріалами Укрінформ.