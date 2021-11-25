В Офісі президента відреагували на матеріал про ювілей Єрмака

Володимир Зеленський не святкував ювілей у Синьогорі. На державній резиденції він брав участь у підготовці до Дня працівників дипломатичної служби, який має бути в грудні. Так в Офісі президента прокоментували розслідування "Української правди", передає "5 канал".

В ОП додали, що президент користується державним маєтком та гвинтокрилами, "згідно зі звичайними протоколами" щодо переміщення глави країни. У заяві заперечили, що Зеленський використовував державні чи приватні літаки. Також зазначили, що сторонні особи на гвинтокрилах ДСНС не подорожували.

Відреагував на матеріал журналістів і сам ювіляр. Андрій Єрмак заявив, що відзначив день народження вже після вихідних. У понеділок святкував у Києві з батьками, а у вівторок його привітали колеги в Офісі президента.

Нагадуємо, учора в "УП" опублікували розслідування, де повідомили, що на ювілей керівника ОПУ Андрія Єрмака в державну резиденцію президента України в Синьогорах главу держави Володимира Зеленського та інших гостей доставляли гелікоптерами ДСНС. За матеріалами 5 канал.