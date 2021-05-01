В Офісі президента засудили марш на честь "Галичини"

В Офісі президента України засудили марш у Києві, проведений на честь 78-ї річниці створення дивізії СС "Галичина".

Про це повідомила пресслужба ОП.

"Категорично засуджуємо будь-які прояви пропаганди тоталітарних режимів, зокрема націонал-соціалістичного, і спроби переглянути правду про Другу світову війну. Очікуємо від Національної поліції та Міністерства внутрішніх справ України встановлення всіх обставин події та притягнення до відповідальності всіх винних у порушенні закону. Правоохоронці мають для цього всі можливості, - сказано в повідомленні.

Крім того, в ОПУ підкреслили, що очікують від київської влади перевірки системи узгодження масових заходів, розслідування того, чому такий марш взагалі став можливий і повного звіту перед громадою.

"Наголошуємо, що влада в будь-якому цивілізованому місті не повинна миритися з тим, що організатори подібних акцій можуть ввести в оману як правоохоронців, так і керівників міста щодо своїх справжніх цілей, - сказано в заяві ОП.

В ОПУ додали, що мала кількість учасників маршу і спроби організаторів ввести в оману КМДА не є підставами для виправдання маршу і його прихильників.

Нагадаємо, 28 квітня в Києві пройшов марш вишиванок на честь річниці створення дивізії "Галичина". Марш зібрав не більше 200 учасників, в процесі маршу демонструвалася заборонена в Україні нацистська символіка. Марш вже різко засудили багато дипломатів, чиновники, політики та партії, в тому числі посол Німеччини в Україні, глава Інституту Нацпам'яті та інші. За матеріалами Слово і Діло.