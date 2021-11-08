В ОП назвали головні завдання Резнікова на посаді міністра оборони

Новопризначений міністр оборони Олексій Резніков взяв місяць перерви від спілкування з пресою, щоб увійти в курс справ та провести повний аудит Міністерства оборони.

Про це заявив прессекретар Президента України Сергій Никифоров у ефірі телеканалу "Дом", передає Укрінформ.

За його словами, головне завдання Резнікова найближчим часом — зрозуміти, як функціонує відомство

"А потім — забезпечення армії. Мені здається, Президент саме таке завдання ставив, щоб український військовослужбовець був взутий, одягнений, щоб він харчувався добре, щоб у нього було матеріальне забезпечення хороше, конкурентні зарплати — про це пан Резніков говорив у Верховній Раді при голосуванні за його кандидатуру", — додав Никифоров.

Верховна Рада 3 листопада звільнила Андрія Тарана з посади міністра оборони. Того ж дня Президент Володимир Зеленський вніс до парламенту подання про призначення Резнікова на цю посаду.

4 листопада парламент призначив Резнікова на посаду міністра оборони.