В ОП назвали головні завдання Резнікова на посаді міністра оборони
Новопризначений міністр оборони Олексій Резніков взяв місяць перерви від спілкування з пресою, щоб увійти в курс справ та провести повний аудит Міністерства оборони.
Про це заявив прессекретар Президента України Сергій Никифоров у ефірі телеканалу "Дом", передає Укрінформ.
За його словами, головне завдання Резнікова найближчим часом — зрозуміти, як функціонує відомство
"А потім — забезпечення армії. Мені здається, Президент саме таке завдання ставив, щоб український військовослужбовець був взутий, одягнений, щоб він харчувався добре, щоб у нього було матеріальне забезпечення хороше, конкурентні зарплати — про це пан Резніков говорив у Верховній Раді при голосуванні за його кандидатуру", — додав Никифоров.
Верховна Рада 3 листопада звільнила Андрія Тарана з посади міністра оборони. Того ж дня Президент Володимир Зеленський вніс до парламенту подання про призначення Резнікова на цю посаду.
4 листопада парламент призначив Резнікова на посаду міністра оборони.