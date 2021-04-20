В Польшу перебросили несколько десятков американских истребителей F15 и F16 по решению Европейского командования Вооруженных сил США в рамках учений.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

"Сегодня прибыли несколько десятков самолетов F15 и F16. Европейское командование Вооруженных сил США отрабатывает быструю переброску воздушных сил в Европе с использованием в том числе польских аэропортов. Тренируясь вместе, мы повышаем безопасность в нашем регионе", - написал он.

Представитель Пентагона Джон Кирби на брифинге 19 апреля сказал, что переброска истребителей не связана с наращиванием Россией своих сил у украинской границы.

В ответ на такой вопрос СМИ он сказал, что речь идет о рутинных учениях.

"Это не является специфической реакцией на текущие события, у границ с Украиной или в Крыму. Это чисто рутинное дело, мы делаем так постоянно. Как известно, мы присутствуем в Польше на ротационной основе, и это часть этого ротационного элемента обучения и готовности на европейском континенте", - прокомментировал он.

Напомним, 19 апреля после видеоконференции глав МИД стран Евросоюза главный дипломат ЕС Жозеп Боррель вновь призвал Россию к деэскалации ситуации на границе с Украиной и заявил о наибольшем сосредоточении российских войск, которое когда-либо было.