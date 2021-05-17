В Україні через негоду знеструмлені 120 населених пунктів у п'яти областях

Станом на ранок понеділка, 17 травня, в Україні через негоду сталося знеструмлення 120 населених пунктів у п'яти областях.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 07 год. 17 травня в результаті ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 120 населених пунктів у 5 областях, а саме: Дніпропетровській - 59, Херсонській - 29, Кіровоградській - 27, Черкаській - 3 і Житомирській - 2", - йдеться у повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, у лютому сильний вітер призвів до знеструмлення 189 населених пунктів у семи областях. За матеріалами LB.ua