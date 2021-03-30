В Україні призиватимуть на службу резервістів без оголошення мобілізації

В Україні замість військових комісаріатів передбачено створити територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

Верховна Рада України ухвалила закон, що дозволить протягом доби призвати на службу резервістів в особливий період без оголошення мобілізації.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов'язку та ведення військового обліку" (реєстраційний номер 3553) проголосували 256 народних депутатів.

Ним передбачено замість військових комісаріатів створити територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

Закон упорядковує питання військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, забезпечення належного функціонування Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів.