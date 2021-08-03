В Україні провели випробування безпілотника Bayraktar

В Україні провели дослідні випробування безпілотника Bayraktar TB2 турецького виробництва.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Фейсбуці Генеральний штаб Збройних сил України.

"Випробувальна бригада фахівців Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, в рамках виконання доручення військового керівництва України, провела дослідні випробування БпАК Bayraktar TB2 турецького виробництва", - йдеться у повідомленні.

Під час випробувань за розробленими фахівцями інституту польотними завданнями, програмами та методиками, випробувальна бригада ДНДІ ВС ОВТ та екіпажі Повітряних Сил Збройних Сил України успішно виконали польоти при застосуванні сучасних засобів радіоелектронної боротьби.

Як повідомляв Укрінформ, заступник Міністра оборони Олександр Миронюк заявив, що турецькі безпілотники Bayraktar стануть для Військово-морських сил України частиною системи стримування російської агресії й захисту інтересів нашої держави на морі.