В Україні стартує реєстрація на пробне ЗНО, але правила змінилися

В Україні у вівторок, 5 січня, почнеться реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання, яке відбудеться у квітні.

Про це повідомляє пресслужба Українського центру оцінювання якості освіти.

Реєстрація на пробне ЗНО триватиме до 19 січня. Майбутні абітурієнти зможуть зареєструватися на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.

У 2021 році учасникам дали можливість зареєструватися тільки на одне пробне ЗНО. Також буде можливість додатково завантажити тестові зошити з усіх навчальних предметів з переліку предметів, вдома виконати завдання, а потім внести відповіді на спеціальний сервіс для визначення результатів.

Пробне тестування відбудеться 10 квітня з наступних предметів: українська мова, українська мова та література, історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, англійська, іспанська, німецька та французька мови.

Український центр оцінювання якості освіти та ГС Освіторія за підтримки МФ Відродження підготують офіційні відеокоментарі до завдань пробного ЗНО- 2021: експерти УЦОЯО проаналізують кожне завдання і порадять, як отримати високий бал на ЗНО. За матеріалами nv.ua