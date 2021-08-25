В Україні відкриють перше Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива

До Дня Незалежності планують відкриття першого в Україні Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП). Даний об'єкт споруджений в Чорнобильській зоні відчуження і вже готовий до введення в експлуатацію. 13 серпня 2021 року, Державна архітектурно-будівельна інспекція України (ДАБІ) видала сертифікат про відповідність завершеного будівництва першого пускового комплексу Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) проєктній документації.

Роботи над проєктом почалися ще у 2017 році, тоді будівництво займалася компанія під контроль "Укрбудмонтаж". Після декількох років будівництва їх відсторонили від роботи через невідповідність термінів, заявлених в договорі. Керівництво "Енергоатом" найняли (згідно з тендерною процедури) на їх місце нових підрядників – БК "КБР" і NESTRA Concern.

Будівельна компанія виділила понад 400 осіб для роботи на об'єкті, робочі працювали в три зміни, щоб встигнути й вчасно все завершити. За 7 місяців зробили наладку кранів, постачання унікального та єдиного в Україні універсального мобільного тягача на комбінованому ходу для прийому поїздів, які транспортують паливо. Також, складні системи радіаційного контролю, комутаторного зв'язку і радіолінійного, систему контролю управління ЦСВЯП.

Важливість даного об'єкта пов'язана з тим, що протягом багатьох років наша країна вивозила відходи ядерного палива на територію Росії, що обходилося в $200 млн щорічно. Тож зараз Україна зможе відмовитися від послуг по зберіганню палива в РФ і все транспортуватимуть в ЦСВЯП. До того ж не варто забувати, що це допоможе забезпечити нам енергонезалежність і безпеку.

За попередніми даними, відомо, що вже було проведено тест – спецпотяг доставив перший контейнер до сховища по реконструйованій залізничній ділянці "Вільча - Янів", протяжністю 43 кілометри. А сам запуск ЦСВЯП заплановано на 24 серпня 2021.

Основні напрямки діяльності БК "КБР": проєктування об'єктів, монолітні роботи, монтаж фасадів та інженерних мереж, реконструкції будь-якої складності, капітальні ремонтні роботи, будівництво багатоквартирних будинків. Об'єкти компанії: Державна податкова служба України (ДПС), Інститут Серця МОЗ України, Київський зоопарк, Державне бюро розслідувань, Центр інноваційних медичних технологій НАН України та ін. За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ