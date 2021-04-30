В Україні відзначають День прикордонника

Сьогодні в Україні відзначається День прикордонника.

Свято встановлено згідно з указом Президента від 27 квітня 2018 року "З метою вшанування мужності та героїзму захисників державного кордону України, враховуючи внесок прикордонників у боротьбу за незалежність України", повідомляє Укрінформ.

Дата цього свята вибрана не випадково: саме цього дня, у 1918 році, під час російсько-української війни, армія УНР вийшла на кордон України та встановила на ньому державні символи.

Запровадження цієї дати святкування професійного свята українських прикордонників зроблено у контексті проведення декомунізації в нашій державі та низки ефективних і результативних кроків, здійснених в Україні за останні роки, які зміцнюють нашу національну ідентичність.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков привітав прикордонників із професійним святом, повідомляє пресслужба Апарату Верховної Ради.

"Шановні прикордонники! Вітаю вас із професійним святом. Ваша щоденна робота допомагає нашій державі зміцнювати свою національну безпеку, захищати економічні, військові та політичні інтереси", - зазначив у вітанні Голова Верховної Ради.

Він наголосив, що прикордонники постійно захищають і охороняють кордон та спокій українців. Вже восьмий рік вони продовжують самовіддано нести службу і захищати територіальну цілісність та суверенітет України.

Разумков зазначив, що сьогодні ми також згадуємо тих, хто загинув, обороняючи нашу державу. Їхній подвиг завжди залишиться в історії країни.

Спікер подякував прикордонникам за виконання конституційного обов'язку та внесок у зміцнення непорушності кордонів. Побажав міцного здоров'я, професійних успіхів та нових досягнень на службі.