В Україні виявили понад 13 тисяч нових хворих на ковід

В Україні станом на четвер, 2 грудня, підтвердили 13 531 новий випадок COVID-19, серед хворих 1 346 дітей та понад 240 медпрацівників. Від початку епідемії коронавірусом інфікувались понад 3,4 млн українців, повідомляє пресслужба МОЗ.

За добу з лікарень виписали 23 535 людей, ушпиталили - 3 003, не змогли подолати ускладнення захворювання 525 пацієнтів. Із самого початку епідемії ковід став смертельним для понад 87 тисячі українців, перехворіли на нього майже 3 мільйони людей.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щепили 13,5 тисяч осіб (за добу - 210 869), повністю імунізовано 11,4 тисячі українців (за добу - 136 014).

Україна почала проходити пік поточної хвилі COVID-19, свідчить аналіз фахівців Київської школи економіки (KSE). Кількість госпіталізованих за тиждень знизилася на 14%, триває розвантаження медичної системи. З "червоної" у "помаранчеву" зону готові перейти шість областей, ще десять регіонів рухаються у бік покращення епідситуації.

Водночас у світі нині поширюється новий штам коронавірусу "Омікрон", який може бути заразнішим за "Дельту" і спровокувати новий спалах захворюваності.

Поки науковці досліджують мутацію, країни вживають превентивних заходів. Зокрема, в Україні запровадили обов'язкову самоізоляцію для тих, хто повертається з країн, де було виявлено "Омікрон". Також з 6 грудня почнуть діяти нові правила карантину, буде посилено обмеження у "жовтій зоні". За матерiалами ZN.UA