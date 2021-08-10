В Україні за добу зафіксовано 781 новий випадок захворювання на СOVID-19

В Україні станом на ранок вівторка зафіксовано 781 новий випадок захворювання на COVID-19, одужали 1390 осіб, 24 летальних випадки, повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

"За добу 9 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 781 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (із них дітей - 37, медпрацівників - 28). Також за минулу добу: госпіталізовано - 335 осіб, летальних випадків - 24, одужали - 1390 осіб", - повідомило МОЗ України на каналі у Telegram.

Днем раніше, 9 серпня за добу зафіксовано 300 нових випадків захворювання на СOVID-19, 8 серпня повідомлялося про 619 нових випадків інфікування коронавірусом.

Загалом за період пандемії в Україні захворіли 2 260 232 особи, одужали 2 192 592 особи, летальних випадків - 53 124.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Києві (167), Донецькій (78), Одеській (62), Харківській (60), Хмельницькій (35) і Полтавській (35) областях.

За матеріалами Інтерфакс-Україна.