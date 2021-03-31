В Україні з'явиться електронний військовий квиток - Таран

Замість військкоматів в Україні запровадять територіальні центри комплектування, а також з'явиться електронний військовий квиток.

Як передає Укрінформ, про це заявив міністр оборони Андрій Таран, повідомляє пресслужба Міноборони.

За його словами, ухвалення закону, який вносить зміни до 38 законів України та п'яти кодексів, є безпрецедентним кроком масштабного перегляду оборонного законодавства. Ці зміни в Міноборони спільно з іншими відомствами сектору безпеки та оборони розроблялись протягом майже двох років.

"Настав кінець ери військкоматів. Замість них в Україні діятимуть територіальні центри комплектування відповідно до адміністративно- територіального устрою держави. У випадку загострення ситуації на доукомплектування військових частин тепер відведені лічені дні, що відповідає вимогам "Стратегії воєнної безпеки України" щодо всеохоплюючої оборони. Створено Єдиний державний реєстр військовозобов'язаних та розпочаті проєкти щодо цифровізації процесів військового обліку: Е- реєстрація, Е-військовий квиток, Е-транспорт, Е-ТЦК. І це тільки верхівка айсберга. Ми не просто зміцнили Збройні сили, але й дали інструменти для впровадження змін в інших складових сектору безпеки та оборони, а й держави в цілому", - заявив Таран.

Він також зазначив, що на шляху реформування ЗСУ до існуючого інституту контрактників додали і професіоналів у запасі - інститут резервістів, які добровільно підписуватимуть контракт. Законодавчо закріплено можливість у випадку критичної загрози державі миттєво ввести у стрій наймотивованіших захисників України. Що важливо, на таких резервістів пошириться увесь комплекс соціальних пільг та гарантій, які передбачені для мобілізованих осіб.

"Сучасні та прогнозовані виклики змушують нас модернізувати систему оборони, робити її більш гнучкою та здатною оперативно реагувати на загрози. Ми рухаємося в ногу з часом, подібні моделі існують у США, Фінляндії, Чеській Республіці, Державі Ізраїль, Австрії, Великій Британії, а тепер і в Україні. Для наших громадян це означає, що поряд із технічним оснащенням і переозброєнням Збройних сил тепер удосконалилася і сама організація оборони", - підкреслив міністр оборони.

Як повідомляв Укрінформ, 30 березня Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов'язку та ведення військового обліку" (законопроєкт No 3553). Рішення підтримали 256 народних депутатів.

Закон запроваджує новий вид військової служби - військової служби за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період. Окрім цього, передбачається реформування місцевих органів військового управління шляхом створення територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на базі районних (об'єднаних районних), міських (об'єднаних міських) військових комісаріатів, військових комісаріатів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.