В Україну прибули майже 80 тонн боєприпасів зі США

До України надійшла чергова - вже четверта - партія оборонної допомоги зі Сполучених Штатів Америки: близько 80 тонн боєприпасів

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуку повідомляє посольство США в Україні.

"Сьогодні Україна отримала зі Сполучених Штатів приблизно 80 тисяч кілограмів боєприпасів. Це було четверте постачання Сполученими Штатами в рамках додаткової безпекової допомоги в розмірі 60 мільйонів доларів США, яку президент Байден направив до України в серпні", - йдеться в повідомленні.

У посольстві додали, що це демонструє відданість Сполучених Штатів успіху стабільної, демократичної та вільної України. А також нагадали, що з 2014 року США надали Україні допомоги у сфері безпеки на понад 2,5 мільярда доларів.

22 жовтня до України прибула третя партія військової допомоги від уряду Сполучених Штатів Америки.

Дві попередні партії були доставлені 10 та 18 жовтня. Окрім раніше погодженого обсягу 250 млн доларів, Україна отримує від американських партнерів медичне майно, необхідні боєприпаси, високоточне озброєння та засоби радіолокаційного спостереження ще на 60 млн доларів.