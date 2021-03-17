В "Укроборонпромі" розкрили інформацію про постачання військових товарів до М'янми у першій половині 2020-го

В "Укроборонпромі" розповіли про постачання військових товарів до М'янми у першій половині 2020-го

Україна в першій половині 2020 року продала до М'янми товарів та послуг військового призначення на близько 3 мільйони доларів, йдеться у відповіді концерну "Укроборонпром" на запит Радіо Свобода.

Переважно йдеться про обладнання для виробництва корпусів легкоброньованої техніки, відповідні послуги, запчастини та комплектуючі, послуги з продовження ресурсу озброєння та військової техніки різних типів.

"Державний концерн "Укроборонпом" не володіє інформацією щодо номенклатури та кількості ОВТ українського виробництва, яке прийнято на озброєння збройних сил М'янми", - йдеться у відповіді, підписаній першим заступником генерального директора Романом Бондарем.

"Укроборонпром" посилається на угоду від 3 квітня 2019 року між Кабінетом міністрів України та урядом М'янми про військово-технічне співробітництво. Від України за виконання угоди відповідає Міністерство оборони.

Основні напрямки співробітництва, згідно з цим документом, такі: обмін інформацією, консультації експертів та підготовка кадрів у сфері досліджень, розроблення, виробництва, експлуатації та ремонту озброєння і військової техніки розробка та виробництво звичайного озброєння і військової техніки постачання озброєння, військової техніки, запасних частин та матеріалів надання послуг з експлуатації, модернізації, ремонту озброєння та військової техніки реконструкція та конверсія підприємств, що виробляють озброєння і військову техніку спільна діяльність на ринках третіх держав з експорту та імпорту, маркетингу озброєння та військової техніки будь-яка інша діяльність, яку сторони погодять у сфері озброєнь та військової техніки, відповідно до власного національного законодавства

"У концерні відсутня інформація щодо звернень від європейських та американських партнерів щодо постачання товарів військового призначення до М'янми. Принагідно повідомляємо, що експорт товарів військового призначення здійснюється державними підприємствами-учасниками ДК "Укроборонпром" у строгій відповідності до вимог чинного законодавства та міжнародних зобов'язань України", - повідомляє Бондар.

Раніше Міністерство оборони повідомило, що не отримувало від Європейського Союзу чи Сполучених Штатів повідомлень щодо ймовірного застосування української військової техніки в М'янмі. Міноборони висловило готовність виконувати міжнародні зобов'язання України в разі запровадження санкцій щодо цієї держави.