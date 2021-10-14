Велика Британія надасть Україні ракетне озброєння і військові кораблі - посол Пристайко

Україна отримає від Великої Британії ракетне озброєння і військові кораблі, при цьому українським корабельням будуть передані технології з їх будівництва, повідомив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко.

"Чотири напрями, які посилять здатність нашого військового флоту, будуть реалізовані і найближчим часом буде оголошено про це. Я переконаний, що найближчим часом буде придбано два вже активних кораблі, вони відразу підуть до складу ВМС, буде розпочато роботу з будівництва двох військово - морських портів, буде розпочато будівництво кораблів меншого класу в Україні і Великій Британії", - сказав Пристайко в інтерв'ю телеканалу "Дім" у четвер увечері.

За його словами, перший військовий корабель для України побудують у Великій Британії, а потім технології передадуть українським корабельням. Перші кораблі, які британці передадуть Україні - це тральники, які допоможуть захистити узбережжя від мінної загрози.

"І нарешті, що дуже важливо, ми отримаємо ракетну зброю, яке допоможе реально підсилити здатності на море", - сказав Пристайко. За матеріалами Інтерфакс - Україна.