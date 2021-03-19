Верховная Рада отменила все свои пленарные заседания на период локдауна в Киеве

Верховная Рада отменила все свои пленарные заседания на период усиленного карантина в Киеве. За соответствующее постановление проголосовали 298 нардепов.

Следующая неделя по плану Рады предусматривал работу с избирателями. Но неделя с 29 марта по 2 апреля должна была быть пленарной.

"Неделя с 29 марта по 2 апреля - работа в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах)", - говорится в тексте постановления.

В то же время нардепы не отрицают того, что в случае необходимости могут быть созваны внеочередные заседания Рады.

В Киеве с 20 марта вводят трехнедельный усиленный карантин (до 9 апреля). Не будут работать ТРЦ и учреждения культуры; кафе и бары смогут работать только навынос, а школы перейдут на дистанционное обучение. В Украине за минувшие сутки наибольшее количество новых случаев коронавируса выявили именно в Киеве - более 1,2 тысячи.

В Украине с 24 февраля до 30 апреля действует адаптивный карантин, который вводили ранее. 9 марта глава Минздрава заявил, что в Украине началась третья волна пандемии коронавируса, которая характеризуется распространением опасных штаммов. Пик пандемии ожидается в конце апреля. А 16 марта министр также назвал условие введения локдауна в Украине - если более половины областей перейдет в "красную" зону.

Напомним, израильские ученые создали уникальное эффективное устройство ProtectAir для нейтрализации коронавируса в закрытых помещениях, где риск заразиться возрастает в разы. Устройство уже широко применяется во всех сферах жизни и деятельности израильтян. Теперь этот незаменимый прибор появился и в Украине.

ProtectAir очень прост в использовании. Для дезинфекции помещения нужно установить его в центре комнаты на высоте 1,8 метра. Уже после двух часов работы в пустой комнате, вирусная нагрузка может снизиться на 50%, а после 24 часов - комната будет чиста от вирусов.