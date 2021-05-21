Верховний Суд виправдав генерала Назарова у справі про катастрофу Іл-76

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду України 21 травня виправдав колишнього начальника штабу - першого заступника керівника антитерористичної операції, генерал-майора генштабу Збройних сил України Віктора Назарова у справі про катастрофу літака Іл-76. Про це повідомляє пресслужба Верховного Суду.

За версією слідства, недбалість Назарова 2014 року призвела до катастрофи й загибелі 49 українських військовослужбовців.

Касаційний суд скасував ухвалені судові рішення й закрив кримінальне провадження у зв'язку з відсутністю в діях Назарова складу кримінального злочину.

"Рішення суду касаційної інстанції мотивовано тим, що на підставі встановлених судами фактичних обставин справи, їхній висновок про те, що Назаров В. М. мав можливість запобігти терористичному акту, у результаті якого був збитий літак Іл-76-МД і загинуло 49 військовослужбовців Збройних сил України, є неправильним", - ідеться в повідомленні.

У ніч із 13-го на 14 червня 2014 року бойовики "ЛНР" збили транспортний літак ЗСУ Іл-76 над луганським аеропортом, загинуло 49 українських військовослужбовців. Прокуратура Дніпропетровської області кваліфікувала подію як терористичний акт, кримінальне провадження відкрили за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (створення терористичної групи чи терористичної організації).

Назарову висунули обвинувачення у службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків.

Як повідомила в червні 2019 року СБУ, є незаперечні докази, що рішення збити літак ухвалили у Кремлі. Виконавцями вбивства у відомстві назвали Уткіна, Андрія Гуральова і Андрія Лебедєва, яких, за даними СБУ, після повернення в Росію відзначили офіційними державними нагородами.

Павлоградський суд Дніпропетровської області 27 березня 2017 року засудив Назарова до семи років позбавлення волі. В останньому слові він заявив, що йому особисто ніхто не доповідав про загрозу напередодні катастрофи. Також він зазначив, що літак збили із зенітної установки, про розміщення якої він не міг знати.

Дніпровський апеляційний суд 11 грудня 2020 року відхилив апеляцію Назарова, а Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду 23 грудня, розглянувши скаргу генерала, зупинив виконання вироку. За матеріалами Гордон.