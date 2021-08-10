Відпрацювання питань широкомасштабної оборони України особливо актуальне - міністр оборони

Міністр оборони Андрій Таран заявив, що відпрацювання питань широкомасштабної оборони України сьогодні особливо актуальне.

Про це Таран сказав, коментуючи початок масштабних тренувань Збройних сил України, передає Укрінформ із посиланням на оборонне відомство.

"9 серпня розпочалися масштабні командно-штабні тренування з командуванням об'єднаних сил та іншими складовими сил оборони, відповідно до Плану підготовки Збройних сил України у 2021 році. Активні тренування на суходолі, так і в морі та повітряному просторі розпочалися по усій території України й триватимуть до 13 серпня", - ідеться у повідомленні.

До цьогорічних навчань залучено усі види та роди ЗС України. На п'яти загальновійськових полігонах нарощуються бойові спроможності об'єднаних сил, 14 органів військового управління Збройних сил України, Національної Гвардії, Служби безпеки України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної спеціальної служби транспорту.

Визначені військові частини виконують практичні дії під час тактичних, тактико-спеціальних, льотно-тактичних, командно-штабних навчань.

За словами Тарана, відпрацювання питань широкомасштабної оборони України сьогодні особливо актуальне. Міністерство оборони фіксує постійні переміщення та активізацію підрозділів збройних сил Російської Федерації. Зокрема зараз на 20 полігонах, розташованих в Астраханській і Ростовській областях, на Ставропіллі та Кубані, в Адигеї, Дагестані, Північній Осетії, Чечні, на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим і на російських військових базах у Вірменії й анексованих регіонах Грузії - Абхазії та Південній Осетії, на полігонах південних регіонів Росія проводить масштабні навчання.

Як зазначив міністр, треба пам'ятати, що 8.08.2008 року, саме проводячи так звані "навчання", Кремль віддав наказ військам вдертися до Грузії. У тій злочинній інтервенції від рук російських окупантів гинули солдати та мирні жителі.

"Сьогодні знову "навчання", а тому ми пильно спостерігаємо за підтекстом російських маневрів і стягуванням техніки. Пам'ятаючи для чого використовує прикриття навчаннями Кремль, маємо забезпечити всебічну готовність наших сил оборони до відсічі злочинних планів і саме це завдання виконують командно-штабні тренування, що розпочались сьогодні, - підкреслив Таран.

За його словами, основна мета дій РФ - утримання України у сфері свого впливу. Росія все ще використовує шаблони мислення і прийняття рішень, що характеризувались прагненням до розширення сфер впливу, створення маріонеткових держав, нав'язування власної хибної ідеології. За таких умов, РФ бере курс на нарощування напруженості у регіоні, коли провокативно активізуються російські збройні сили поблизу кордонів України.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня у Миколаївській області Президент Володимир Зеленський спостерігав за масштабними навчаннями за участю командування Об'єднаних сил Збройних сил України та всіх видів і родів військ. За матеріалами Укрінформ.