Вінниця переходить на "червоний" рівень карантинних обмежень

У зв'язку з поширенням захворюваності коронавірусною інфекцією карантинні обмеження у Вінниці будуть посилені до "червоного" рівня, повідомляє прес- служба Вінницької міської ради.

"Через стрімке поширення захворюваності COVID-19 у Вінницькій міській територіальній громаді додатково до протиепідемічних заходів "помаранчевого" рівня, передбаченого постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 р. No 1236 (зі змінами), у Вінниці впроваджуються карантинні обмеження "червоного" рівня про заборону проведення будь-яких масових заходів і роботи спортивних закладів і закладів культури", - зазначається в повідомленні.

Обмеження почнуть діяти з суботи, 13 березня, повідомляє Інтерфакс-Україна.