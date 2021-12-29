Війська РФ біля кордонів України: Великого скупчення ми не спостерігаємо - Данілов

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов запевнив, що збройних сил РФ, які перебувають біля кордону з Україною, недостатньо для повномасштабного вторгнення.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Настоящее время".

За його словами, для повномасштабного вторгнення потрібно в декілька разів більше військ, ніж є зараз біля наших кордонів.

"Великого скупчення російських військ ми не спостерігаємо. Є певні переміщення військ, але для нас це не критично. Для повномасштабного вторгнення потрібно, щоб їх було як мінімум у три, чотири, п'ять разів - набагато більше, ніж є на сьогодні", - зазначив Данілов.

"Дуже багато країн взяли на себе зобов'язання у випадку, якщо Російська Федерація здійснить вторгнення, дати адекватну відповідь. Ми б дуже хотіли, щоб відповідь була заздалегідь, щоб не була вже за фактом, як це було у питанні Криму", - наголосив секретар РНБО.

Водночас він зазначив, що загроза вторгнення РФ існує. Україна, додав Данілов, вже 7 років живе в умовах повномасштабного нападу РФ. За матеріалами ТСН.ua