Військові навчання з представниками 15 країн-членів НАТО пройдуть в Україні у вересні

В Україні проведуть стратегічно командно-штабні навчання "Об'єднані зусилля - 2021", в яких візьмуть участь близько 15 країн-членів НАТО та партнерів.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Служба зв'язків з громадськістю Командування об'єднаних сил ЗС України.

"У Командуванні об'єднаних сил Збройних Сил України триває черговий етап підготовки до стратегічного командно-штабного навчання "Об'єднані зусилля - 2021", активна фаза, яких відбудеться наприкінці вересня цього року практично на всіх полігонах ЗС України, а також в акваторії Чорного та Азовського морів", - йдеться в повідомленні.

Наразі представники органів військового управління відпрацьовують питання управління угрупованнями військ під час ведення операції сил оборони.

За словами командувача об'єднаних сил ЗС України генерал-лейтенанта Сергія Наєва, метою заходу є нарощування спроможностей командування, спільна робота підрозділів органів військового управління для виконання завдань на пунктах управління.

"По завершенню навчань має бути досягнуто злагодженість дій командування з органами військового управління ЗС України під час ведення операцій. Крім того, ми маємо продемонструвати набуті спроможності щодо організації планування операцій", - повідомив Наєв.

Навчання "Об'єднані зусилля - 2021" будуть проведені з Командуванням об'єднаних сил Збройних Сил України при залученні органів військового управління, військових частини, сил і засобів Збройних Сил України та інших складових сил оборони держави. Очікується, що в "Об'єднаних зусиллях - 2021" візьмуть представники близько 15 країн-членів НАТО та партнерів. Військові маневри пройдуть у три етапи.

26 липня в Грузії за участі українських морських піхотинців розпочались військові навчання Agile Spirit - 2021.