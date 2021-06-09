Військові сапери провели навчання біля окупованого Криму

На одному з полігонів бойової підготовки неподалік адміністративного кордону з тимчасово окупованою територією АР Крим інженерно-саперні підрозділи зі складу Об'єднаних сил Збройних сил України провели тренування з облаштування мінно-вибухових загороджень.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба командування ОС.

"В ході навчань військові інженери відпрацювали дії підрозділів зі встановлення протитанкового мінного поля та здійснення маскування рубежів розгортання рухомого загону загородження", - поінформував командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За його словами, воїни-сапери, застосовуючи мінні загороджувачі, відпрацювали питання встановлення на суходолі протитанкових мін як у ґрунт, так і на його поверхні.

За словами Наєва, поєднання заздалегідь підготовлених оборонних укріплень із системою інженерних загороджень та багато ешелонованим вогневим ураженням на ймовірних напрямках дій противника не лише значно ускладнюють його просування у глибину оборони, а й завдають йому значних втрат.

Як повідомляв Укрінформ, 14 травня неподалік адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом підрозділи реактивної артилерії відпрацювали розгортання на вогневих позиціях і наведення на цілі умовного противника реактивних систем залпового вогню "Ураган".