Військовий облік для жінок: у Міноборони скоротять перелік професій

Міністерство оборони скоротить список професій та спеціалізацій, за яким жінки повинні стати на військовий облік.

Наразі у переліку є професії, які дійсно не знадобляться ЗСУ, заявив голова комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич у Facebook. Відповідне рішення уже погодили з очільником Міноборони Олексієм Резніковим.

"Така норма була і раніше, але перелік визначав Кабінет міністрів. Кабмін є великим колегіальним органом, а іноді рішення потрібно приймати вже сьогодні. У законі ж ми зробили рамку, що цей перелік визначає Міністерство оборони. Але так сталося, що цей перелік юстувався і коли він вийшов, ми побачили, що список дуже великий", - написав Завітневич.

За словами політика, закон ухвалили ще навесні 2021 року. Він передбачає, що жінки, які мають спеціальність і (або) професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю і придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, беруться на облік військовозобов'язаних.

"Там є професії, які не знадобляться військовим формуванням. Але сама ініціатива правильна, країна повинна знати свої резерви, ми повинні бути готовими, бо ситуація зобов'язує", - додав Завітневич.

В Україні 17 грудня набув чинності наказ Міноборони No 313, згідно з яким жінки, які працюють, мають стати на військовий облік.

Також є затверджений список спеціальностей і професій для жінок, після здобуття яких ці фахівчині мають стати на військовий облік. До цього переліку увійшли такі популярні професії, як-от медики, фармацевти, програмісти, фінансисти, журналісти й багато інших. Згідно з документом, жінки від 18 до 60 років мають ставати на облік, якщо вони придатні до військової служби.

Взяття на військовий облік жінок - це не призов на військову службу. Охочі стати на військовий облік мають написати заяву в терцентрі, надати відповідні документи, довідку з роботи. Тоді за місцем реєстрації жінки ухвалюватимуть рішення - чи підлягає вона військовому обліку. Далі - проходження військово-лікарської комісії. За матеріалами Gazeta.ua