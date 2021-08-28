Внаслідок обстрілів Авдіївки постраждали 9 українських військових
Внаслідок російських обстрілів Авдіївки поранення та бойові травми отримали дев'ять українських військових
Про це повідомляє Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі у facebook.
Зазначається, що під час сьогоднішнього обстрілу району Авдіївки і самого міста, були поранені та отримали бойові травми дев'ять українських військовослужбовців.
В ході обстрілу противник застосовував міномети і артилерію калібром 120 мм і 122 мм.
В Українській делегації ТКГ підкреслили, що завданням противника є спровокувати нас на неадекватну відповідь, а потім заявити про "агресивні дії України" і створити напругу, в ідеалі - зірвати переговори президента України з президентом США про подальші шляхи врегулювання конфлікту, в тому числі - на тему участі США в такому врегулюванні.
В українські делегації попередили, що на тлі і під час візиту президента Володимира Зеленського до США, бойова активність з боку противника може бути збільшена додатково, і до цього потрібно бути ситуативно і морально готовими.
Раніше повідомлялося, що внаслідок обстрілу міста Авдіївка Донецької області росіянами у суботу, 28 серпня, було поранено українського військовослужбовця.
За матеріалами Еспресо TV