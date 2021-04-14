Внаслідок обстрілів окупантів в ООС один боєць загинув і ще троє поранені
Бойових втрат серед наших захисників за поточну добу немає.
Доба в ООС - один загиблий і троє поранені внаслідок обстрілів бойовиків/ На фото - військовий Збройних сил України, REUTERS
Протягом 13 квітня штаб зафіксував 5 порушень "тиші" з боку бойовиків на Донбасі.
Про це йдеться у ранковому зведенні у Facebook.
Російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції Збройних сил неподалік Південного - із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру; біля Зайцевого і Катеринівки - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
У передмісті Майорська безпілотник окупантів скинув гранати на позиції ЗСУ, внаслідок чого загинув один захисник .
Ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї поблищу Первомайського.
Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
Крім того, бойовики двічі порушили "тишу" станом на 7:00 14 квітня - біля Світлодарського (обстріл з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів) та Майорська (дистанційне мінування з автоматичних станкових гранатометів мінами ПОМ-2).
Бойових втрат серед наших захисників за поточну добу немає.