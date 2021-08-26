Вперше бригадним генералом ЗСУ стала жінка

Командувачка Медичними силами ЗСУ Тетяна Остащенко стала першою жінкою - бригадним генералом. Указ про присвоєння їй чергового звання вищого офіцерського складу опубліковано на сайті президента.

"Присвоїти військове звання бригадного генерала медичної служби полковнику медичної служби Остащенко Тетяні Миколаївні - командувачці Медичних сил Збройних сил України", - йдеться в указі.

У квітні 2021 вперше в історії Сил спеціальних операцій ЗСУ кандидат до проходження кваліфікаційного курсу (Q-курсу) з-поміж жінок-військових пройшла етап оцінки та відбору.

30 липня Остащенко було призначено на посаду командувачки Медичних сил ЗСУ. За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ