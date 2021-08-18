З України до Афганістану для евакуації громадян вилетів літак Міноборони - МЗС

Україна скерувала до Афганістану другий літак для евакуації громадян. Про це в коментарі "РБК-Україна" заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Він зазначив, що в аеропорту Кабула вже є один український літак.

"Відпрацьовуємо два плани: вивезення громадян на літаку, який вже знаходиться в аеропорту Кабула, і евакуація літаком Міністерства оборони України, який полетів сьогодні з Києва", - сказав Ніколенко.

Він зазначив, що зараз українські дипломати вирішують відразу кілька завдань для організації вильоту українських громадян з Афганістану.

"Евакуація почнеться, як тільки будуть вирішені ці питання. Ми сподіваємося, що це відбудеться найближчим часом. Перше завдання - безпечний коридор для доступу в аеропорт, адже ситуація там залишається частково неконтрольованою, частина аеропорту закрита, інша частина контролюється іноземними військами, на під'їздах до аеропорту розміщується ряд блокпостів. Друге завдання - безпечна посадка людей на літак і його технічна підготовка. Третє завдання - отримання дозволу на зліт і безпечний вихід літака з території Афганістану", - пояснив речник МЗС України. За матеріалами Гордон.